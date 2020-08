Tra le situazioni di mercato che oggi sono in piedi, c’è un intreccio importante, suggestivo e concreto: potrebbe portare. La doppia operazione è molto complicata, ma. Oltre a trovare un equilibrio economico e tecnico (al Napoli andrebbecome parziale contropartita per il centravanti), c’è da convincere lo stesso Milik ad accettare il trasferimento in giallorosso, impresa non agevole considerato che si è già promesso ai bianconeri - i quali però non riescono a trovare l’accordo con ilMolto si discute a Roma sulla doppia operazione che coinvolgerebbe i giallorossi: fuori Dzeko, dentro Milik.Per noi sarebbe un cambiamento decisamente positivo, almeno per tre motivi.a stagione ancora per due anni, un esborso totale di quasi 30 milioni lordi dopo il quale, visto che il bosniaco arriverebbe al termine della carriera e non porterebbe alcun possibile incasso.oltre il 30 per cento in meno. E r, visto che avrebbe un valore di mercato che potrebbe anche crescere, magari in misura considerevole. Per una società che deve risistemare il bilancio, al netto del passaggio di proprietà,Fisicamente è integro, ma a marzo compiràquanto riuscirà a mantenersi ad alto livello?rispetto al bosniaco, ha avuto due gravi infortuni al ginocchio e ne è stato molto condizionato, adesso però sembra essere completamente recuperato., discontinuo ma certamente di livello internazionale, straordinario anche a giocare per la squadra., non si è ancora rivelato come uno straordinario goleador (alla, per capirsi) però anche lui lavora per gli altri, non a caso - ad esempio - nella Polonia fa la spalla di Lewandowski. Tra l’altro, sul piano strettamente numerico, le sue capacità realizzative non sono peggiori rispetto a quelle di Dzeko. Anzi.@steagresti