non si è fatto attendere, questa volta: Edinha deciso diimpantanata sullo 0-0 nell'ostico Stadio Grande Torino contro la coriacea formazione di Walter Mazzarri, che non aveva assolutamente demeritato, anzi.l bosniaco ex City, sudecide di estrarre dal cilindro unaa scavalcare Sirigu, un colpo anche solo- Non per lui, non per un attaccante con la sua tecnica e classe:e le parole di fine gara testimoniano un entusiasmo ritrovato dopoe mai più perduto, tanto danella passata stagione con un'altra perla,. "Mi hanno messo un cross bellissimo e ho fatto un gol ancora più bello.: parole e musica di un calciatore ormai maturo, pronto anche a paragonarsi a mostri sacri del passato, come il "Cigno di Utrecht", che di prodezze del genere ne ha regalate a bizzeffe, nella sua purtroppo breve carriera.- Un po' van Basten, in alcuni colpi,Dzeko è infattie in generale nel calcio di oggi.i, oltre a quella di realizzare reti fantastiche e lavorare per la squadra. Per questo ci sentiamo di suggerirepuntare, nelle partite come quella di ieri che si rivelano chiuse e stoppose per gli avanti giallorossi, suPer valorizzare, oltre alla prolificità realizzativa, anche laper lustrarci gli occhi con le invenzioni del Cigno di Sarajevo non solo sotto rete, ma in tutte le zone del campo.@AleDigio89