Un legame forte, un amore vero. Edin Dzeko, obiettivo di mercato dell'Inter, lancia un segnale. Vuole restare a Roma, vuole rispettare il contratto in scadenza nel 2022, non si vede con un'altra maglia. L'attaccante bosniaco classe 1986, a segno 15 volte in 33 partite di campionato, ha commentato così la prima divisa 2020-21 della prossima stagione: "Partita dopo partita, questa maglia ti si cuce addosso fino a non distinguerla più dalla tua pelle". Dzeko nei cinque anni in giallorosso ha messo a segno105 reti, diventando il miglior marcatore straniero del club della capitale.