Un gol fatto, almeno altri 3 sfiorati fra miracoli di Courtois e tiri a fil di palo, ma anche sponde, giocate, assist. La partita di Edin Dzeko contro il Real Madrid è stata di quelle da incorniciare, di quelle da notti magiche europee, di quelle che la Roma ha saputo e potuto ammirare tante volte nel corso degli ultimi anni. Eppure quella di questa sera all'Olimpico potrebbe essere l'ultima partita dell'attaccante bosniaco con la maglia giallorossa addosso. L'Inter insiste e i prossimi giorni saranno decisivi.



I FISCHI E FONSECA - Una partita tanto bella in campo quanto da dimenticare fuori. Sì perché le giocate e il gol dell'attaccante bosniaco non hanno smosso parte del pubblico di fede giallorossa che, al momento del cambio nel secondo tempo con Schick, non gli ha risparmiato fischi carichi di paura e rimorso per la trattativa con l'Inter. I tifosi non perdonano, Fonseca invece sì e la titolarità contro il Real, condita e insaporita dalle parole in conferenza stampa ne sono una riprova: "Dzeko è un grandissimo e il giocatore è e resta della Roma".



ULTIMA ALL'OLIMPICO? - Le parole di Fonseca suonano come un ritornello in casa Roma da inizio mercato e allo stesso modo appaiono le richieste della società giallorossa all'Inter nel momento di parlare di cifre per un possibile addio. Il ds Petrachi chiede almeno 20 milioni tutti e subito, l'Inter non va oltre quota 15 bonus compresi e la fase di stallo fatica a sbloccarsi. Il club nerazzurro, chiuso il colpo Lukaku, non ha più fretta e può mettere alle strette la Roma che, dal canto suo, non ha ancora trovato un sostituto e si terrebbe volentieri lo stesso bosniaco. ​Per questo i prossimi giorni di incontri e summit saranno decisivi e già domani potrebbe arrivare la svolta decisiva. Quella contro il Real sarà davvero l'ultima in giallorosso di Dzeko?