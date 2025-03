Dzeko, calcio in faccia da Popescu durante Romania-Bosnia: si teme la frattura del naso

GETTY

Brutta avventura per Edin Dzeko nel corso della partita tra Romania e Bosnia ed Erzegovina, valida per la prima giornata di qualificazioni ai Mondiali 2026 del Gruppo H. L'attaccante del Fenerbache è dovuto uscire al termine del primo tempo in seguito a uno scontro molto duro al 34' con Popescu. Al suo posto è entrato Samed Baždarević.

Secondo quanto riportato da Sport Ba Dzeko, in seguito al calcio rimediato in faccia dal centrale romeno durante un contrasto aereo, si sarebbe rotto il naso. Si attendono sviluppi, ma quanto emerge da Bucarest è che l'attaccante classse 1986 abbia rimediato una frattura che lo escluderebbe dalla partita del 24 marzo contro Cipro. L'ex Inter e Roma si sottoporrà a esami più approfonditi, ma i primi riscontri non lasciano trapelare ottimismo.