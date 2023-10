E'la scorsa estate, a parametro zero dall'Inter, dopo 2 stagioni in nerazzurro condite da 31 gol in 101 presenze ufficiali. Ad oggi,moltonel campionato turco, tanto che è già diventato l', e sembra aver trovato la squadra dove poter chiudere la sua. Dopo gli anni trascorsi a Roma e Milano, sponda giallorossa e nerazzurra, Edin Dzeko ha scelto una nuova avventura, per proseguire la sua carriera, con la maglia del Fenerbahce: club turco con sede a Istanbul. Una città familiare all'attaccante bosniaco, che lo ha visto protagonista, con la maglia nerazzurra, nella finale di Champions League, persa contro il Manchester City per 1-0.vanta la bellezza diin 799 minuti giocati. Nella, il bosniaco, è ottavo insieme a Icardi, altra ex conoscenza del calcio italiano, e dietro solamente a cannonieri del calibro di Erling Haaland, Kylian Mbappé e Harry Kane., l'attaccante della nazionale bosniaca,nella vittoria per 5-0 contro il Pendikspor. I 3 gol, firmati dal numero 9 gialloblù, hanno aiutato la squadra a mantenere la vetta solitaria del campionato davanti al Galatasaray di Mauro Icardi.e gioca con l'obiettivo di riportare il titolo al Fenerbahce 10 anni dopo l'ultima volta (2014 l'ultimo titolo turco del club).- Sono passati pochi mesi dal suo arrivo in Turchia e, grazie a continuità e carisma. Nella sua carriera, Dzeko, ha indossato maglie pesanti come quelle di Manchester City, Roma e Inter e questo ha fatto del bosniaco un giocatore maturo e abituato a vincere in palcoscenici importanti e incandescenti come quello turco.dell'attuale numero 9 nerazzurro. A giugno, infatti, Dzeko decide di non prolungare il contratto con i nerazzurri e il 22, dello stesso mese, firma con il Fenerbahce. L'Inter punta, così, su Marcus Thuram, giocatore già osservato e desiderato in passato.però,figlio d'arte, che sembra ormai promesso a Milano, sponda rossonera,e brucia la concorrenza,(6 milioni netti a stagione). L'1 luglio, quindi,, ormai ex Borussia Mönchengladbach, e strappa così l'obiettivo che il Milan aveva corteggiato per gran parte del mercato estivo. L'Inter da qualche giorno ha approvato il bilancio ed è risultato chead oggi a quotaal club nerazzurrodi eurocifra che è stata ben ricompensata dalle prestazioni del numero 9 francese.