Edin Dzeko, attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta per 4-2 dai giallorossi contro il Sassuolo. L'attaccante bosniaco è tornato sulla scelta di restare in giallorosso quest'estate, nonostante il pressing costante dell'Inter.



"Sono sempre stato contento di rimanere qui. Poi quando faccio gol ancora di più. Siamo contenti del gioco del mister, cresciamo partita dopo partita. Mia moglie mi convince a rimanere? Ne parlo con lei, ma alla fine decido io, prima di tutto devo esserne convinto io. Nella scelta rientra ovviamente la mia famiglia, lo faccio anche per i bambini. La mia prima figlia chiama Roma 'casa'. E Roma è casa nostra".