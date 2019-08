La sua estate con l'Inter è appena iniziata. Perché, ha strappato altri applausi prima di andare in vacanza e rientrare da poco a disposizione di Antonio Conte. Un allenatore che stravede per la sua energia, il suo talento, la sua fame. Insomma, il percorso di Lautaro in nerazzurro sarà da protagonista e lo stesso Conte non ha mancato di ribadirglielo personalmente dopo le voci sul Barcellona da vice Suarez, ma soprattutto dopoe la necessità dell'Inter di prendere un altro attaccante dopo Lukaku.- Per questo, la dirigenza nerazzurra ha volutoin attacco nei prossimi giorni; Conte lo considera un titolare, la società una pedina importante per presente e futuro. Così è statoper adeguare l'ingaggio di Lautaro a quello di altri compagni di squadra, oggi ancora molto più basso. Ci sarà da discutere dellache potrebbe rimanere invariata, dialoghi pronti a partire. Ma l'Inter non fa un passo indietro: il Toro è il futuro.