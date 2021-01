Tutto in 20 complicatissime e frenetiche ore per provare a cambiare un destino che sembra scritto e che nulla o quasi mostra all'orizzonte.La rottura con l'allenatore Pauloè tanto profonda quanto è oggi la distanza conl'unica vera squadra che ha provato a fornire al bosniaco una sponda in questo caos. Un ultima giornata di mercato da dentro o fuori, dalla Roma, dalla lotta scudetto, da un contratto che oggi più che mai si sta rivelando un arma a doppio taglio più per sé stesso che per il club, che dall'immediato post eliminazione con lo SpeziaEsattamente un girone fa la Roma uscì con un pareggio, poi convertito in sconfitta a tavolino, a Verona.nell'ambito dell'operazione poi saltata che avrebbe portato a Trigoria Milik dal Napoli. Non se ne fece nulla e il bosniaco venne reintegrato scendendo in campo, svogliato e in forma tutt'altro che ottima nella gara successiva che vedeva i giallorossi fronteggiare la Juventus.e se cessione non sarà, il copione potrebbe riproporsi anche se con toni decisamente differenti.e la conferma è arrivata anche nell'immediato post-partita di stasera in cui l'allenatore ha ribadito la presa di posizione netta:”. Dal canto suo il bosniaco non ha invece intenzione di fare marcia indietro, dato chefin dal termine della passata stagione e dall'eliminazione dall'Europa League contro il Siviglia in cui il bomber criticò aspramente il modo di allenare dell'allenatore portoghese.ed è evidentemente legato alle cifre iscritte nei due bilanci societari. Perché da un lato la società nerazzurra si è detta disposta adnell'affare, ma non essendo Dzeko un proprio problema, sottolineaDall'altro, invece, è la Roma che non vuole regalare niente a Dzeko, soprattutto rinforzando una rivale nella corsa Champions., e al momento né i nerazzurri, né i giallorossi sono disposti a venirsi incontro.Cosa può accadere ora?con entrambi i giocatori, e quindi non solo Dzeko ma anche Sanchez, che sperano nel buon esito dell'affare. Servirà un lavoro di mediazione attivissimo e non scontato per trovare una quadra anche perché la possibilità di un inserimento in extremis di Juventus, Manchester City o Manchester United (contattate dagli intermediari in questi giorni) è tutt'altro che vicina.(oggi sorridentee e noncurante all'Olimpico nell'accogliere il neo-acquisto Reynoldsche oggi più che mai ha ritrovato serenità sulla panchina giallorossa. Altrimenti per lui, Roma, si rivelerà essere soltanto una prigione dorata.