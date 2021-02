A piccoli passi, la Roma ed Edin Dzeko provano a riavvicinarsi dopo aver sfiorato mai come questa volta la separazione. Il calciomercato invernale è alle spalle, i rumors sul possibile scambio con l'Inter con Alexis Sanchez di mezzo sono ormai lontani e la volontà del club giallorosso è di favorire una pace, o quanto meno una tregua a tempo, con l'allenatore Paulo Fonseca, con cui i rapporti hanno raggiunto il minimo storico nelle ultime settimane.



VEDE LA JUVE - E già nella seduta di allenamento odierno, in vista della delicata sfida con la Juventus di sabato prossimo, si sono visti i primi segnali di un'inversione di tendenza: dopo giorni di lavoro ai margini, Dzeko è stato riaggregrato al gruppo e le sensazioni che arrivano da Trigoria vanno in direzione di una convocazione per il match contro i bianconeri. Il centravanti bosniaco, sceso in campo per l'ultima volta nella sfida di Coppa Italia con lo Spezia, potrebbe però ripartire dalla panchina, considerando anche l'ottimo momento di forma di Borja Mayoral.



IL NODO DELLA FASCIA - Un passo decisivo sarà però l'incontro fissato per domani tra i due contendenti, che la Roma si augura che possa essere chiarificatore e che chiuda uno dei momenti più delicati della storia recente. Fonseca è disposto dunque a fare un passo indietro, ma potrebbe confermare la decisione di affidare la fascia di capitano a Lorenzo Pellegrini, che l'ha ereditata proprio da Dzeko nel momento in cui è finito ai margini. In maniera graduale, ma Dzeko e la Roma provano a riavvicinarsi.