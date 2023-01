L'attaccante dell'Inter Edin Dzeko ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Napoli



"Ero un po' stanco, il campo era pesante, quindi sono uscito. Sono contento. Corsa scudetto? Si giocava per i tre punti, il Napoli ha giocato un calcio strepitoso fin qui, ci siamo detti che non dovevamo perdere la lucidità e abbiamo meritato di vincere, con tutte quelle occasioni nel primo tempo. Il segreto? Lavorare, voglio giocare ancora ad alti livelli e solo lavorando ci posso riuscire".



FUTURO - "Lukaku? I grandi giocatori possono giocare con tutti, era la prima partita dopo la sosta e ancora fisicamente non ci siamo al 100%, ma stiamo facendo bene. Quanto mi vedo ancora all'Inter? Finché faccio la differenza".