GETTY

Dzeko, futuro di nuovo in Serie A? Si muovono Como e Bologna

Redazione Calciomercato

13 minuti fa



Edin Dzeko lascia il Fenerbahçe ma non il calcio. A 39 anni - saranno 40 a marzo prossimo - il pensiero del ritiro è ancora lontano, l'attaccante bosniaco è già alla ricerca di un nuovo progetto per il quale mettere a disposizione la sua esperienza. Dopo le esperienze con Roma e Inter la Serie A strizza ancora l'occhio a Edin: il Como ha fatto un primo sondaggio con una richiesta d'informazioni, ma il club che si sta muovendo concretamente è il Bologna.



In aggiornamento