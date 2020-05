. Con il sempre più probabile no di Dries Mertens, infatti, diventano tre i colpi sfumati in attacco nell'ultimo anno. Un tris di obiettivi dai vari denominatori comuni: il ruolo, l'esperienza, l'età e il triste finale. Partiamo dalla scorsa estate: Antonio Conte mette gli occhi sul 33enne (doppio 3, che coincidenza), l'addio alla Roma sembra vicino. A metà agosto, come un fulmine a ciel sereno, il comunicato giallorosso che ufficializza l'estensione del legame. Doccia gelata, il piano B si chiamerà Sanchez.A gennaio, la storia si ripete. I continui stop di Sanchez e l'età acerba di Esposito portano Conte a chiedere un nuovo attaccante per il rush finale tra campionato ed Europa League. Il desiderio è chiaro e porta alla 'sua' Londra, verso quell'già suo allievo al Chelsea.. A fine aprile, invece, il secondo colpo di scena: il Chelsea esercita l’opzione di rinnovo di contratto, portando la scadenza al 2021. Il terzo e ultimo shock risale alla serata di lunedì: dopo un lungo tira e molla,(età? 33 anni, of course) sceglie di restare a Napoli. Il tandem belga con Lukaku resta un sogno, Marotta deve rinunciare a un suo pallino.Una tripla beffa che ha spiazzato e spiazza l'Inter, obbligando i nerazzurri a cambiare strategie quando gli accordi sembravano vicini. Come se non bastasse, il destino dei tre è legato da un ulteriore fatto comune:. Ora, tra i tanti nomi sul taccuino di Beppe Marotta, c'è anche. Contratto in scadenza, 33 anni compiuti a febbraio. Con l'augurio, per l'Inter, che un eventuale affondo abbia un destino totalmente diverso.