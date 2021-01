Una semplice statistica che si trasforma in un indizio di mercato. Edin Dzeko ha ritwittato il post pubblicato dal sito Squawka.com. “Dzeko è il primo calciatore ad aver segnato 50 gol in Bundesliga, Premier League e Serie A“, un bilancio già sottolineato in passato che tuttavia precede una frase molto interessante in chiave calciomercato: “Per lui potrebbe essere arrivato il momento di conquistare un altro campionato“. L’attaccante, ormai in rotta con Fonseca e separato in casa a Trigoria, ha forse lasciato intendere che la cessione è vicina. Ma quale sarà il campionato da conquistare? Sul bosniaco c’è il Psg con il quale si discute di uno scambio con Icardi, occhi pure in Premier.