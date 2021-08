Un matrimonio saltato all'ultimo non è che detto che non possa essere celebrato di nuovo. E' il caso diIl club nerazzurro ha accelerato in mattinata le operazioni per portare alla Pinetina il bosniaco che andrà a colmare parte del vuoto lasciato da Lukaku (il restante toccherà a uno tra Zapata e Correa). L’accordo con Dzeko è praticamente chiuso.Il procuratore Lucci venerdì sera era a Milano per avanzare la proprio richiesta: biennale da 6 milioni a stagione. L’Inter ci ha pensato qualche ora poi ha risposto sì abbassando leggermente la parte fissaforse per l’ultima volta.Con i Friedkin ha una promessa: quella che lo avrebbero liberato se avesse trovato una società, di suo gradimento, che gli avesse offerto un biennale.. E soprattutto non perdere Edin a zero.. Ma tutto lascia pensare che si chiuderà a meno di colpi di scena che con Dzeko sono sempre all’ordine del giorno: vedi Chelsea, Juve e appunto Inter. Mourinho non vorrebbe perdere il leader del suo attacco e a questo punto vuole una alternativa di livello.