L’arrivo di Lukaku ha calmato le acque in casa Inter, adesso Conte è molto più rilassato e così Ausilio e Marotta possono prendersi il tempo necessario per la scelta dell’altro attaccante da reperire sul mercato. Da mesi si parla di Edin Dzeko ma la trattativa tra Inter e Roma vive una nuova fase di stallo, anche se a sorpresa potrebbe trovare nuova vita su binari diversi. Un percorso che a Petrachi sembrava impraticabile fino alla scorsa settimana e che adesso dà idea di poter concedere qualche speranza. La Roma vuole Icardi e non si nasconde, i giallorossi mettono sul piatto Dzeko e 35 milioni, devono però convincere Icardi, che attualmente non vede come una buonissima idea il suo trasferimento in capitale.



LA SOLUZIONE AL REBUS - Le prossime ore, dunque, non dovrebbero essere quelle che porteranno Dzeko all’Inter, anzi. Il tentativo da parte della Roma di inserire Icardi nella trattativa rischia di allungare i tempi per il bosniaco, ma paradossalmente, arrivati a questo punto, proprio l’eventuale sì di Icardi sembra l’unica soluzione al rebus. La chiave che apre la porta del castello e sblocca una situazione ormai andata a impantanarsi. Non è più questione di minuti o di ore, tutto potrebbe dipendere dal centravanti argentino, che intanto aspetta un cenno di Paratici, a sua volta ingessato dagli esuberi che non è ancora riuscito a piazzare.



L'ATTESA - Ecco perché a sorpresa, una trattativa che sembrava in via di definizione potrebbe slittare ancora di molti giorni. A patto che l’Inter non decida di cambiare idea e accelerare nuovamente su Dzeko, a prescindere da Icardi. Ma questo vorrebbe dire offrire alla Roma almeno 20 milioni di euro, e comunque dover attendere che i giallorossi trovino un sostituto. Paratici tiene Wanda e Mauro in scacco, Petrachi è in forte pressing sul calciatore e sul suo entourage, convinto di potersi giocare qualche carta interessante. Dzeko, uomo da oltre 300 gol in carriera, guarda e attende. Ma per quanto tempo sarà disposto a farlo?