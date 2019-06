Ormai è questione di giorni, poi Edin Dzeko sarà un calciatore dell’Inter. Prima è necessario che la Roma ufficializzi Petrachi come nuovo ds (lunedì?) e poi i due club avvieranno le pratiche per trasferire il calciatore a Milano. La prima richiesta del club giallorosso è stata alta: 20 milioni di euro, un cifra che i giallorossi ridurranno drasticamente, dato che l’affare è destinato a concludersi a 13 milioni di euro.



TRIENNALE PER DZEKO - Se Inter e Roma devono ancora trovare un accordo, che comunque arriverà presto, quello tra il club nerazzurro e il centravanti bosniaco è stato ormai ultimato in ogni minimo dettaglio. La società di corso Vittorio Emanuele ha proposto all’attaccante un triennale da quasi 6 milioni di euro a stagione, ottenendo la stretta di mano e la promessa che nessun’altra offerta potrà farlo cambiare idea. L’Inter ha Dzeko in pugno e Dzeko ha comunicato alla Roma che la sua prossima destinazione sarà Milano, per il desiderio di iniziare una nuova sfida. Per Dzeko all’Inter è ormai solo questione di giorni.