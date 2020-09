Edin Dzeko, attaccante della Bosnia, parla a Rai Sport dopo l'1-1 con l'Italia: "Sempre non vedo l'ora di segnare, non solo oggi. Avevo ragione io ieri: sicuramente non siamo fisicamente al 100% né noi e né l'Italia, mancava brillantezza. La partita era equilibrata, abbiamo avuto le stesse palle gol. Ho giocato tante volte contro Bonucci e contro questi ragazzi, ci conosciamo bene, è sempre un piacere giocare qui e contro l'Italia. Sono contento che abbiamo preso un punto".



SULLA JUVE - "Non è momento di parlare di mercato, c'è da rispettare queste partite e la nazionale. Poi dopo parliamo".