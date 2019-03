Certe cotte passano, altre decisamente meno. Se Aurelio De Laurentiis ha fatto capire che il desiderio Icardi è ormai tramontato da un po’, lo stesso discorso non vale per l’Inter e Dzeko, che si “annusano” dai tempi del Wolfsburg, dunque ancora prima che il bosniaco si accasasse al Manchester City. Correva l’anno 2011 e nel frattempo Dzeko, tra Premier e Serie A, ha messo a segno 151 gol, bottino che i nerazzurri scrutano con molto interesse, perché nel frattempo ad Appiano Gentile è esplosa la grana Icardi e Marotta sta già lavorando per giugno, quando l’argentino lascerà Milano e al suo posto sarà necessario integrare un elemento di esperienza e qualità.



PERFETTO PER LAUTARO - L’Inter cerca un attaccante dalle caratteristiche ben precise, che possa ben coniugarsi con un altro compagno di reparto, ma anche bravo a giocare con la squadra. Le indicazioni le ha implicitamente fornite Lautaro Martinez, che in questo periodo di assenza di Icardi sta mostrando a tutti di poter diventare un calciatore fondamentale per il futuro del club di corso Vittorio Emanuele, per questo motivo intenzionato a dargli maggiore spazio. Lautaro cresce partita dopo partita ma Beppe Marotta è convinto che possa fare ancora meglio con accanto una punta con cui dividersi gol e lavoro sporco. Con Icardi la convivenza sarebbe stata possibile ma non perfetta, dato che l’argentino ne ha sempre voluto sapere poco di rientrare a sostegno. OPERAZIONE SOSTENIBILE - Ecco perché nelle stanze di corso Vittorio Emanuele torna a prendere quota l’idea Dzeko, che a Roma vedrebbe scadere il proprio contratto nel giugno del 2020. Monchi ha fatto sapere che presto si vedranno per il rinnovo, anche se in realtà non si è ancora mosso ufficialmente e l’Inter prova ad approfittarne, conscia che l’operazione sarebbe tutt’altro che proibitiva. Anche l’idea Lewandowski ha sfiorato e solleticato la dirigenza nerazzurra, ma i prezzi dell’operazione al momento sembrano altissimi e il polacco sembra più proiettato alla Premier, dove il Manchester United potrebbe offrirgli un ingaggio di circa 12 milioni di euro a stagione.