IL TABELLINO

La terza in classifica del campionato italiano è migliore della terza in classifica del campionato portoghese. Osservazione banale ma non troppo visto quello che è successo a Oporto.che proprio da Braga spiccò il volo verso la gloria.(non di può mai dire, ma insomma…) e rovescia una buona dose di autostima su una squadra in crescita., ma non la fascia di capitano che in assenza del titolare Pellegrini viene consegnata a Cristante, ancora una volta centrale della difesa a tre, salvo poi finire sul braccio di Mancini. Curiosamente il tecnico del Braga, Carvalhal, nel magnificare la dimensione della Roma ha rivelato di poterla colpire sfruttando l’unica vera debolezza dell’avversario: le palle perse nella fase di partenza., non una novità su questi schermi,. Diawara ha scatenato Spinazzola che ha subito messo al centro un pallone d’oro per le qualità di Dzeko che con la punta dello scarpino ha beffato due difensori portoghesi.La maledizione che sembra accanirsi contro i difensori ha colpito stavolta Cristante, che si è accasciato al suolo denunciando un allarmante guaio muscolare. Fonseca è stato costretto a chiedere a Spinazzola di spostarsi come terzo della difesa a tre spedendo al suo posto Bruno Peres, che è un destro naturale costretto suo malgrado a giocare a sinistra.Il Braga ha tentato di accelerare secondo un copione che affida a Galeno, un brasiliano baffuto ed estroso, il ruolo di guastatore. Ma, protagonista di un fallo su Villar, entrato. Fonseca, che a questo punto non rinuncerebbe mai a cambiare schema, ha arretrato Kashdorp come terzo di destra spostando Veretout al posto dell’olandese. Un’altra preziosa esperienza per il francese.La Roma non ha forzato i tempi più di tanto. Mikhitaryan ha segnato un gol annullato per un gomito in fuorigioco. Nel finale è entrato anche El Shaarawy, di ritorno dagli ozi cinesi,: 5′ Dzeko, 89’ Mayoral: 5’ Spinzzola, 89’ Veretout: Esgaio al 59’ per doppia ammonizione: ManciniMatheus; Tormena, Sequeira, Raul Silva; Esgaio, Al Musrati, Fransergio (71′ André Horta), Galeno (71′ Borja); Ricardo Horta (62′ Piazon), Gaitan (57′ Zé Carlos); Sporar (62′ Abel Ruiz). Allenatore: Carvahlal.Pau Lopez; Mancini, Cristante (7′ Bruno Peres), Ibanez (53′ Villar); Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pedro (71′ El Shaarawy), Mkhitaryan; Dzeko (71′ Mayoral). Allenatore: Fonseca.Arbitro: Kovács