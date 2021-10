. Simone Inzaghi non ha trovato ancora la quadra, l’Inter procede con precario equilibrio ma lì davanti può contare su un centravanti in gran fiducia e questo è un fattore che da solo può già garantire la metà del lavoro. Il paradosso è che questa può essere sia una buona che una brutta notizia, perché il bosniaco non è più giovanissimoAnzi, a volte proprio non gira. Ed è questo il motivo che spinge Inzaghi ad insistere nel tenere in campo l’ex Roma anche quando appare al limite dello sfinimento.Troppo importante Edin, per quello che riesce a dare alla squadra in termini tecnici e di mentalità. Basterebbe osservarlo con attenzione al momento dell’ingresso in campo e subito dopo il gol dell’1-1, per capire quanto il bosniaco sia già leader di questo gruppo. Prima il messaggio a Vidal, alzatosi dalla panchina insieme a lui e pronto ad entrare in campo:; poi la carica all’intera squadra accorsa ad abbracciarlo dopo il gol del momentaneo pareggio:Uno sprone per chi fino a quel momento sembrava in balìa delle avanzate del Sassuolo.- Quella di Dzeko è una presenza che determina, perché dà sicurezza ai suoi e ne toglie agli altri. È vero, non ha più le energie di un ragazzino, ma questo è un aspetto che l’Inter non avrebbe dovuto tralasciare. PerchéPerché manca un suo vice, anche solo una brutta copia. Un errore che l’Inter ripete per la terza volta in tre anni, visto che nel biennio Conte non era mai arrivato neanche il vice Lukaku. Ma Romelu, per età ed energie, ha potuto tenere botta.