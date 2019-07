Inter tornata in Italia, dal campo la palla passa al mercato con una missione precisa per Marotta e Ausilio: regalare due attaccanti a Conte. I nomi nel mirino sono noti, Romelu Lukaku ed Edin Dzeko i prediletti, ma proprio per il bosniaco la strada si fa sempre più in salita: la Roma infatti non ha intenzione di rinunciare facilmente al suo numero nove, non scende dalla richiesta di 20 milioni di euro (complice l'incertezza nell'arrivare a Higuain) e anzi, i giallorossi proveranno a proporre a Dzeko il rinnovo di contratto, ora in scadenza nel 2020.



IDEA CAVANI - L'Inter allora studia alternative per il centravanti d'esperienza e come riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport spunta un'idea d'eccellenza: Edinson Cavani, avversario proprio dei nerazzurri nell'ultima partita in terra asiatica. L'ex Napoli ha un ingaggio importante, 14 milioni di euro a stagione, una valutazione elevata (intorno ai 50 milioni) e ha manifestato la volontà di restare a Parigi. Il PSG, tuttavia, sembra intenzionato a liberarsene con un anno d'anticipo rispetto alla scadenza di contratto: per questo il Matador può diventare una possibilità, se dal giocatore arrivasse un'apertura allora Marotta e Ausilio potranno provare l'affondo per riportare in Italia Cavani e presentarsi a Conte con un regalo d'eccellenza per i 50 anni del tecnico.