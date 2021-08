Intervistato da Dazn, Edin Dzeko ha parlato del suo esordio con la maglia dell'Inter contro il Genoa, ma soprattutto ha speso parole al miele per la Roma, sua ex squadra dove ha passato sei stagioni: "Roma per me rimane un pezzo di cuore, siamo stati sei anni insieme e non è poco. I tre miei figli sono nati a Roma, per loro sarà sempre la loro casa numero uno. Ho bei ricordi di Roma, il post che ho fatto mi è venuto naturale. Ringrazierò sempre la Roma, la tiferò sempre per 36 giornate. Per me è stata un'esperienza incredibile".