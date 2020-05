Edin Dzeko vuole tornare a giocare. In una diretta Instagram coi tifosi della Roma, il capitano giallorosso ha toccato tanti argomenti, compresa la possibile ripresa della Serie A: “Penso sia assurdo che sia più sicuro fare attività sportiva in un parco e non a Trigoria: sicuramente la Roma può mettere in sicurezza il centro sportivo per farci allenare. Il calcio non sono solo soldi o calciatori, ma c’è tanta gente intorno che lavora e che rischia, così come le aziende che collaborano in altri modi. Sono d’accordo con ciò che hanno detto Acerbi e Immobile”.



SU MKHITARYAN - “Mi è sempre piaciuto come calciatore e ora che l’ho conosciuto posso dire che è una bravissima persona e un giocatore fantastico, lo vogliamo tenere e speriamo che rimanga. Ci serve gente come lui per fare risultati importanti”.



SULLA FASCIA - “Sono orgoglioso di indossare la fascia dopo tanti capitani importanti e romani come Totti, De Rossi e Florenzi. È un orgoglio in più, vuol dire che ho fatto qualcosa di buono e spero di poter continuare a far felici i nostri tifosi”.