Asse sempre più caldo tra Inter e Roma per Edin Dzeko e Alexis Sanchez. Il general manager giallorosso Tiago Pinto si trova a Milano e ieri ha incontrato il ds nerazzurro Piero Ausilio per parlare proprio del possibile scambio di prestiti tra i due calciatori. Le due società non hanno dubbi sull’aspetto tecnico dell’operazione, ma resta il nodo ingaggio da sciogliere. Lo stipendio lordo di Dzeko è superiore di 3 milioni a quello di Sanchez a causa del mancato regime di tassazione al 50% e l’Inter non è disposta a coprire quella cifra. Per il cileno infatti, dopo gli anni trascorsi in Inghilterra, i nerazzurri usufruiscono del Decreto Crescita e di un regime fiscale agevolato.



CONTROPARTITA TECNICA - La Roma dovrebbe coprire il disavanzo fino a giugno e oggi si rivedrà con l'Inter per trovare una soluzione. Una delle ipotesi al vaglio per colmare il gap di 3 milioni è il passaggio di Andrea Pinamonti in giallorosso. L’attaccante classe ’99 è in uscita dall’Inter e potrebbe finire da Fonseca proprio per bilanciare il peso fiscale degli ingaggi. In alternativa si fa il nome del portiere romeno Ionut Radu, classe 1997. Invece in caso di mancato accordo con i nerazzurri si riproverebbe un tentativo last minute col PSG per Dzeko.