La trattativa tra Inter e Roma ha subito una brusca frenata. Ma andiamo a vedere nel dettaglio i numeri di Edin Dzeko e Alexis Sanchez a confronto. Il bosniaco ha disputato in questa stagione 20 partite, di cui quattordici dal primo minuto, per un totale di 1.315 minuti complessivi in campo. 8 le reti segnate, di cui sette in campionato, due gli assist. Una sola partita in meno per Sanchez che con la maglia dell’Inter ha sin qui giocato 19 gare in questa stagione, di cui dieci dal primo minuto, per un totale di 961 minuti in campo. 2 i gol siglati, entrambi in campionato, quattro i passaggi decisivi portati a termine.