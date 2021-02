Quarantasei giorni dopo quella alla Sampdoria, Dzeko senza fascia da capitano segna il secondo gol del 2021. Per Edin si tratta del gol numero 115 con la maglia della Roma. Nella classifica dei bomber all-time della squadra capitolina è terzo, dietro soltanto a Totti e Pruzzo. Ma con la rete al Braga, Edin ha staccato Rudi Voeller, diventando il capocannoniere giallorosso in Coppa Uefa/Europa League: Dzeko è adesso a quota 13, uno in più dell’attaccante tedesco, che si fermò a 12.