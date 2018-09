Edin, attaccante della, ha parlato al The Players' Tribune della sua avventura nella capitale: "Ho giocato a calcio in molti Paesi, ma è solo a Roma che mi sono sentito come se fossi a casa. Bosnia e Sarajevo saranno sempre al primo posto nel mio cuore, ma Roma è un buon secondo posto. La casa per me è un posto dove mi sento bene, dove posso pensare al calcio, dove non ci sono altri problemi e dove la mia famiglia è felice.. Le persone mi chiedono sempre la differenza tra giocare in Inghilterra e giocare in Italia: l'Inghilterra è velocità, velocità, velocità, qui ci sono tattiche, tattiche, tattiche. È incredibile quanto ho imparato in tre anni in Serie A, pensano a ogni piccolo dettaglio qui. Ma la cosa più sorprendente per me è che, perché mi avrebbe aiutato a segnare tanti più gol! Giocare alcune stagioni con lui ha migliorato il mio gioco in maniera massiccia, ha visto tutto sul campo e ha giocato palle che mi hanno spostato in uno spazio che non avevo nemmeno considerato.".. Nella partita di andata perdemmo 4-1, e perdere 4-1 contro il Barcellona ti porta di nuovo lì, a guardare un campo da calcio, pensando che sei morto. Ma poi, con il ritorno in casa, sono stato un po' fortunato a segnare il primo gol molto presto, forse al quinto o sesto minuto. La folla inizia a darci energia, poi prendiamo il rigore nel secondo tempo. De Rossi calcia e tira nell'angolino in fondo a destra.Il portiere riesce anche a metterci una mano, ma De Rossi colpisce il pallone con tanta forza da farcela comunque. Hai quella sensazione nel tuo sangue, tipo, forse sì? Possiamo?. Poi, alla fine, all'82esimo Manolas segna il terzo gol. Incredibile. Ho visto la partita il mattino dopo e sembrava che avremmo potuto segnare cinque o sei gol facilmente. È strano dirlo quando stai giocando contro il Barcellona, ma non è stato un miracolo. Non avevano davvero molte possibilità, ma da parte nostra è stato un calcio da maestri, siamo stati tatticamente perfetti. Eravamo morti e poi siamo tornati alla vita. Può succedere a Manchester e a Roma, può succedere ovunque. Questo è il calcio".