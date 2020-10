IL TABELLINO:

, uno della colonia spagnola che sta impadronendosi della squadra di. L'ultimo arrivato è, che non ha potuto esordire per motivi burocratici: dovrebbe fare il, ovviamente muniti di regolare mascherina. L'Udinese, che da bravo cronista avevo studiato nella disgraziata uscita contro gli spezzini, mi era sembrata francamente scarsa, oltre che vagamente demotivata nel suo riconosciuto leader. E invece, un po' per le incertezze della Roma, un po' per l'amor proprio che non si butta mai, l'Udinese si faceva più audace nell'affannosa ricerca del gol sparito.diventava suo malgrado protagonista prima impegnandocon un tiro da fuori e poi smarrendosi davanti alla porta romanista con il risultato di favorire il recupero miracoloso di, aiutato dache toglieva dalla parta vuota un pallone lavorato da, che altrimenti non sarebbe passato alla storia. Ma, contrariamente a quello che ci si poteva attendere,rischiava di perdere la trebisonda.si trovava tra i piedi un'altra palla d'oro ma non riusciva a cogliere l'attimo così comecontribuiva ad allargare il campo per l'offfensiva che si trasformava in un assalto, mentre la Roma ansimava verso il traguardo soffrendo soprattutto. Ma il fortino resisteva. Senza gloria, ma resisteva.Udinese-Roma 0-1 (primo tempo 0-0)Marcatori: 11’ s.t. Pedro.Udinese (3-5-2): Musso; Becao (41’ s.t. Coulibaly), De Maio, Samir; Ter Avest (17’ s.t. Molina), De Paul, Arslan (17’ s.t. Forestieri), Pereyra (41’ s.t. Nestorovski), Ouwejan; Okaka, Lasagna. All. Gotti.Roma (4-2-3-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Pellegrini (38’ s.t. Cristante), Veretout, Spinazzola; Pedro (39’ s.t. Kluivert), Mkhitaryan (26’ s.t. Perez); Dzeko (45+4’ Villar). All. Fonseca.Arbitro: Abisso di Palermo.Ammoniti: 34’ s.t. Okaka (U).