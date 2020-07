Chissà come sarebbe finita la partita di ieri con laa maglie invertite, chissà dove sarebbe oggiconin squadra come avrebbe voluto il tecnico esattamente un anno fa. Domande che non hanno risposta mentre attende risposte il bosniaco di nuovo messo sul mercato nonostante il buon rendimento e i 105 gol messi a segno in queste stagioni.che stona con la nuova politica di abbassamento costi del club col bilancio in rosso. Fonseca, invece, non vorrebbe privarsene affatto e lo stesso giocatore vorrebbe restare anche se gli manca giocare la Champions. L’Inter ha comunque annusato l’aria e si è rimessa in prima fila dopo il tentativo andato a vuoto un anno fa. Ieri Dzeko è stato tra i migliori in campo proprio davanti agli occhi di Conte e a quelli di. I due potrebbero giocare insieme e sarebbe una manna dal cielo per il belga vista la capacità d’assist del bosniaco che anche ieri ha permesso a Spinazzola e Mkhitaryan di andare in gol.così come la stima tanto che Lukaku lo scorso anno spinse proprio per l'arrivo di Dzeko. I tifosi romanisti hanno immediatamente commentato la scena ripresa delle telecamere: "Gli avrà detto che il prossimo anno sarà il suo compagno di squadra". Una paura legittima.La trattativa con l’Inter non è iniziata anche perché la richiesta della Roma è più alta delle aspettative:Tanti per un 34enne e a nulla per ora sono valsi i tentativi di inserire contropartite come Vecino nell'affare.alla domanda su Dzeko: “Parlare di mercato oggi è difficile, ancora deve finire la stagione. Comunque il discorso per Dzeko è simile a quello per Zaniolo. Ovvero non credo che sentiremo la Roma”. Difficile credergli, ma senza l’offerta giusta così come avvenuto un anno fa Edin non andrà all’Inter. Il mercato è lontano e, ma occhio allastanno pensando al numero 9 romanista. E le possibilità di una permanenza a Roma? Ci sono, e dipendono soprattutto da Edin nel senso che dovrebbe accettare la proposta diche prevede un abbassamento dello stipendio di circa il 30%. Il club giallorosso d’altronde è contenta di Dzeko e avrebbe non poche difficoltà a rimpiazzarlo sul mercato coi pochi milioni a disposizione.