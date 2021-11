Edin Dzeko lascia il ritiro della Bosnia. L'attaccante nerazzurro, prima della partenza per Milano, ha espresso così le sue sensazioni ai microfoni della Federazione: "La sconfitta contro la Finlandia è stata dura per tutti. Impariamo da questa sconfitta, spero ci serva da lezione per il futuro. Dobbiamo continuare a lavorare, credere nelle nostre capacità: in questo modo credo che in futuro potremo toglierci delle soddisfazioni".