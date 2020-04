L'obiettivo della Lazio Dzyuba in prima linea contro il Covid-19. Il centravanti, 196 cm, che la Lazio sta monitorando in vista della prossima finestra di calciomercato, insieme al tennista Medvedev, ha regalato ai suoi fan una lunga diretta giocando a Fifa 20. Con un messaggio forte del gigante russo: "Ringrazio tutti i medici e le persone che stanno combattendo in prima linea contro il Coronavirus.



MERCATO LAZIO - Dzyuba ha perso tutte e due le partite (Medvedev si è imposto per 4-1 e per 2-1) ma, nonostante le doti così così da player di Fifa, rimane uno dei giocatori più ambiti, in Russia e all'estero. Oltre alla Lazio, nei giorni scorsi si è fatto avanti anche il Lokomotiv di Mosca. Per ora un buco nell'acqua: lo Zenit non ha accettato offerte, ma la concorrenza per l'attaccante potrebbe crescere nei prossimi giorni.