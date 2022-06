"E adesso parlo io - Il viaggio della mia vita tra lavoro, politica e calcio" è l’autobiografia di, ex presidente prima della Lega Calcio e poi dellavicepresidente della(dal 1994 al 2002) e dell'(dal 1992 al 2002), oltre che presidente delper sei anni - dal 1977 al 1983 - e poi ad dello stesso club dal 2012 al 2014. È un libro scritto cone firma di punta del giornalismo sportivo italianoche "parla di tutti e di tutto", intrecciando calcio e politica con la stessa passione con cui per oltre trent’anni Matarrese ha occupato diversi ruoli dirigenziali nel mondo del pallone.Il racconto della vita di Matarrese, dai pranzi da bambino con i genitori a quelli da nonno con i nipoti, si trasforma di pagina in pagina in un emozionante viaggio attraverso nuove storie da scoprire. Come quandogli consigliò, appena eletto deputato tra le fila della, di stare calmo, paragonandolo a un prete di campagna che poi ha fatto strada. O quando, scherzando ma forse non troppo, propose al presidente e al fratello vescovo di diventare buddhisti. O ancora quandogli chiese di difenderlo dopo la squalifica., dal suo "assist" per assegnare il primo Mondiale a due Paesi storicamente rivali, come Giappone e Corea del Sud, alla maledizione dei rigori a Italia ’90 e a Usa ’94.Nel mezzo tante battute dei big del calcio italiano,. Dietro l’apparenza di un combattente, pronto ad alzare la voce, emerge l’affetto per i suoi c.t. che non ha mai avuto il coraggio di mandare via – la prima volta Vicini e l’ultima Sacchi –, per salvare la poltrona. Emerge la sensibilità nel ricordo commosso di, eroe del Mundial ’82, e nella memoria della cruenta notte dell’Heysel. L’uomo dietro al presidente, che ha deciso di mettersi a nudo raccontando il viaggio della sua vita. A tutto tondo.