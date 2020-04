La storia d'amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro è nata all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Dopo il termine del reality, i due non si sono ancora potuti rivedere, a causa delle restrizioni sul Covid19, ma fanno lunghe video chat giornaliere.. In collegamento con Live-Non è la d'Urso, Paolo racconta come è proseguita la loro relazione nonostante la distanza: "Sono quasi due mesi che non ci vediamo. Il nostro è un sentimento reciproco".



Clizia Incorvaia sottolinea la forza del sentimento che prova: “Non mi sarei mai lasciata andare se non fosse stato qualcosa di magico. Il mio cuore ha ripreso a battere. Sia a livello estetico che a livello di anime, io e Paolo siamo complementari".



C'è però chi non crede nel loro amore, a partire da Costantino della Gherardesca: "Clizia, te hai la mia età (40 anni, ndr), lui è molto più giovane, non credo assolutamente a questa storia nata in televisione così come non credo a quel signore che sta con Antonella Elia".