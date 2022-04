entra in un mese particolarmente importante: Milan, Napoli e Inter, in ordine di classifica, sgomiteranno per arrivare a maggio davanti alle altre e poi dare tutto nelle partite finali, ma, in un arco di tempo di un mese che cambia collocazione nel calendario di anno in anno,Questo vale anche per i calciatori. Alla fine del digiuno, si celebra la festa di Id al-fitr. Quest'anno il Ramadan va dal 1 aprile, ieri, al 1 maggio, eZero per la Juventus dopo la partenza di Demiral verso l'Atalanta: anche questo potrebbe essere un piccolo vantaggio per i bianconeri.La squadra più interessata numericamente è il Napoli:sono tutti musulmani. Poi il Milan, con. Infine due dell’Inter:. In questo mese, questi dieci giocatori non potranno idratarsi durante le partite di calcio secondo i precetti della loro religione.. E magari, con qualche allenamento ‘tattico’, come suggerito dall’esterno del Torino, dal mangiare al bere, per rifocillarsi dopo uno sforzo prolungato. E’ risaputo, d’altra parte, che i musulmani del Bologna (Barrow, M’Baye) e si concedono delle deroghe quando devono scendere in campo.