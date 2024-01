È corsa a due per il colpo Benzema

Karim Benzema vuole lasciare l'Arabia Saudita e no, nonostante qualche rumors sia apparso in rete non c'è l'Inter fra le possibili destinazioni per l'ex-Real Madrid. Su di lui secondo TeamTalk in Inghilterra ci sono due top-club di Premier che possono ampiamente sostenere il suo ricco ingaggio.



Si tratta del Manchester United, costantemente alla ricerca di rinforzi offensivi e del Chelsea che, nonostante il rientro di Nkounkou, vorrebbe regalarsi un altro 9 di grande esperienza dal mercato lasciando poi libero Armando Broja di partire in prestito.