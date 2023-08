e le prime schermaglie offerte dalle formazioni di Pep Guardiola e Mikel Arteta nel primo appuntamento di quella appena cominciata - il Community Shield - promettono scintille. Non deve stupire quindi se(giunti all'edizione numero 50) 2023, i premi assegnati ai migliori dello scorso campionato dall'associazione dei calciatori,, l'uomo dei 36 gol in 35 partite, candidato alla vittoria sia del trofeo per il Player of the Year, che nella categoria riservata al miglior giovane.Per il primo riconoscimento sarà principalmente una "sfida in famiglia", visto e considerato che tre dei sei nominati direttamente dai giocatori di Premier sono elementi del Manchester City e in lizza ci sono pure(una sorpresa nell'inedito ruolo di centrocampista davanti alla difesa. Attenzione tuttavia a terzi incomodi di tutto rispetto come, capitano e trascinatore (15 reti e 8 assist) di un Arsenal a lungo capolista del torneo, ed, che si è recentemente congedato dal Tottenham con un bottino di 213 gol in Premier - secondo miglior marcatore assoluto alle spalle solo di Alan Shearer - per tentare l'avventura al Bayern Monaco. E poi c'è, che a soli 21 anni è già uno dei volti da copertina del calcio di Sua Maestà: elemento di spicco della nazionale di Southgate e ovviamente dell'ambiziosissimo Arsenal di Arteta.Per lui, come per Haaland, la prospettiva migliore è quella di trionfare in entrambe le categorie, ma anche per illa concorrenza è davvero molto spietata. E se il nome di- esploso definitivamente nell'ultima stagione coi suoi 15 gol in 36 partite - è d'obbligo,ha sfruttato al meglio un'annata da urlo per diventare uno degli uomini dell'estate e convertirsi nel calciatore più pagato di sempre coi 133 milioni di euro sborsati dal Chelsea; con lui,, un 2004 capace di chiudere la sua prima annata tra i grandi con un bottino di 6 gol. Chiude la lista dei candidati Jacob Ramsey, che si è preso la scena prima all'Aston Villa e poi con la maglia dell'Inghilterra, campione d'Europa Under 21.Nomi da stropicciarsi gli occhi al maschile quanto al, dove sono rimaste in 6 per aggiudicarsi il titolo didell'ultimo campionato, così come quello di miglior talento. Dal testa a testa per la vittoria finale dell'ultima Premier tra Chelsea e Manchester United l'hanno spuntata le Blues di, ma a livello di candidate per i riconoscimenti individuali spicca pure il rosso di Manchester: la spagnolaè in lizza per portarsi a casa il premio di migliore giocatrice, alla pari didel City,dell'Aston Villa edell'Arsenal. Tra le giovani lo United porta pure Maya Le Tissier, che lancia la sfida alla stellina del Chelsea e della nazionale Lauren James, a Katie Robinson del Brighton, a Lauren Hemp del City e Missy Bo Kearns per il Liverpool.Tutti questi premi saranno consegnati martedì 29 agosto al Lowry Theatre di Manchester.De BruyneHaalandKaneOdegaardSakaStonesCaicedoEvan FergusonHaalandJacob RamseyMartinelliSakaOna BatlleRachel DalySam KerrFrida MaanumKhadija "Bunny" ShawLaura BlindkildeMissy Bo KearnsLauren HempLauren JamesMaya Le TissierKatie Robinson