Lo avevamo scritto solo qualche giorno fa su calciomercato.com e la previsione si è in qualche modo avverata: Giovanni Fabbian, centrocampista classe 2003 rientrato poche settimane fa all'Inter dalla più che positiva esperienza in prestito alla Reggina - condita da 8 reti in campionato - si è rivelato l'uomo capace di sbloccare il mercato in entrata dei nerazzurri dopo settimane di empasse. Sarà lui ad entrare da protagonista nella trattativa che porterà Lazar Samardzic ad indossare con ogni probabilità la maglia dei vice-campioni nella prossima stagione, favorendo la conclusione dell'operazione.



E' IL FUTURO - 15 milioni cash più il cartellino del giovane centrocampista nativo di Padova, indicato sin dall'inizio dall'Udinese come un profilo estremamente gradito per le caratteristiche esibite inizialmente nella Primavera nerazzurra allenata da Christian Chivu e successivamente in Calabria, alla prima esperienza in Serie B, agli ordini di Pippo Inzaghi. Ma anche per le enormi prospettive di crescita che tanto la società friulana, da sempre maestra nel valorizzare talenti, e la stessa Inter riconoscono a Fabbian. Destinato a rimanere nell'orbita dei dirigenti di Viale della Liberazione, intenzionati ad inserire una clausola per poterlo riacquistare in futuro.