La storia d'amore fra Jori Delli, la bellissima modella, influencer, conduttrice su Sportialia e ora anche streamer su Twitch, e Simone Camolese, il figlio di Giancarlo, ex allenatore di Torino e Livorno, è ufficialmente finita. A darne notizia è stata la stessa Jori che con una storia instagram ha confermato la fine della relazione.



La splendida modella di origini albanesi ha poi confermato di voler rimanere da sola per un po' e concentrarsi sui suoi progetti lavorativi: "Visto che la mia situazione sentimentale vi interessa vi dico che mi sono lasciata da 2 mesi. Al momento non mi sto vedendo con nessuno e non sto avendo rapporti occasionali (just saying). Ora voglio essere un po' più egoista e non avere altre cose per la testa. Ergo, Jori Delli rimarrà single per un po'".



