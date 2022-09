Tra le stracittadine italiane è una delle più recenti. Eppure la sfida tra Genoa e Sampdoria è anche una delle più ricche di fascino. O almeno così viene unanimamente considerata da molti addetti ai lavori: giocatori, tecnici, giornalisti, tifosi.



Ad assegnare al derby della Lanterna la medaglia di gara più bella d'Italia ci pensa ora anche il popolo di Facebook. Nei giorni scorsi la pagina Curve Spettacolari ha chiesto ai suoi oltre 50.000 followers di votare quale fosse a loro dire "il derby (cittadino o regionale) più sentito" dello Stivale.



Per gli appassionati sostenitori di tutt'Italia non ci sono stati dubbi: per storia, calore, partecipazione e incertezza a trionfare, come detto, è stato il faccia a faccia rossoblucerchiato, giudicato dalla stragrande maggioranza dei votanti come il migliore del Belpaese. Un attestato di stima trasversale per il calcio genovese che pure per questa stagione almeno non potrà mettere in vetrina il suo volto migliore.



Alle spalle di Genoa-Samp troviamo la sfida della Capitale tra Roma e Lazio, mentre l'eterna rivalità tra Livorno e Pisa conquista il terzo gradino del podio. Solo sesto si piazza invece il derby della Madonnina, Inter-Milan, mentre Juve-Torino è addirittura in nona posizione.