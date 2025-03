È già Inter-Bayern Monaco: Zanetti protesta per un rigore all'Infinity League, il VIDEO

Getty Images for Como 1907

A poco più di due settimane dalla gara di andata tra, valida per i quarti di finale di UEFA Champions League, sembrano già iniziate le ostilità tra i nerazzurri e i bavaresi: due selezioni formate da Legends dei Club, giovani talenti e creator digitali, sia maschili sia femminili infatti si sono affrontate all', che si è svolta al BMW Park di Monaco di Baviera. Oltre alle due formazioni già citate, c'erano anche 'rappresentative' di Borussia Dortmund e Juventus.Non c'è stata però storia tra Inter e Bayern Monaco, soprattutto per la maggior qualità della componente femminile della selezione bavarese: la partita è infatti terminata, nonostante un buon inizio da parte delle Legends interiste con, tra l'altro, la rete di Esteban 'El Cuchu' Cambiasso.

Javier Zanetti not happy with the awarding of a Bayern penalty!

WATCH the legends of Bayern Munich, Borussia Dortmund, Juventus & Inter Milan collide in the Infinity League! LIVE NOW and FREE on DAZN Sport https://t.co/0beogtNte7 pic.twitter.com/RqlFM1Pcnd — DAZN Football (@DAZNFootball) March 22, 2025

Non c'era però solo il centrocampista argentino in rappresentanza delle vecchie glorie nerazzurre: tra gli altri anche Javier Zanetti, Giuseppe Baresi, Fabio Galante, Giorgos Karagounis e Tommaso Berni., per l'assegnazione di un calcio di rigore che, a detta dell'ex capitano nerazzurro non c'era - come ci ha tenuto a far capire, anche in modo evidente. Probabilmente una versione di Zanetti vista pochissime volte durante la carriera dell'ex numero 4 dell'Inter.