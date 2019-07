Dopo aver cenato con Massiliamo Allegri e il maestro Galeone, Marco Giampaolo ha incontrato anche Maurizio Sarri, che ha preso il posto proprio di Max sulla panchina della Juventus. I due sono legati da un bel rapporto di amicizia e da tanta stima, tanto che l'allenatore toscano disse all'Empoli di puntare sull'abruzzese per raccogliere la sua eredità.



Come riporta lanuovariviera.it, la scorsa settimana, ad Acquaviva Picena, nella villa di Sarri, è andata in scena la cena tra i due, alla quale era presenta anche Daniele Croce, ex giocatore di entrambi i tecnici. Una cena rilassante prima di una stagione stressante: Sarri e Giampaolo hanno parlato anche delle prossime esperienze, con l'ex Napoli che ha raccontato la sua avventura a Londra. Amici e chiacchiere, Sarri e Giampaolo rompono il ghiaccio.