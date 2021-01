Emergono alcuni dettagli sull'incidente che ha visto coinvolto ieri mattina Morgan De Sanctis, dirigente della Roma. Velocità e fondo stradale viscido le principali cause, secondo il Messaggero. Dopo il ricovero in terapia intensiva al Policlinico Gemelli, è stata asportata la milza all’ex portiere e attuale dirigente giallorosso. L’incidente, sulla Cristoforo Colombo, sembra non aver lasciato tracce. Restano, quindi, ancora molti dubbi sulla dinamica dell’impatto e la ricostruzione al momento appare difficile. Lo schianto è avvenuto verso le ore 22, nei pressi delle Mura Aureliane. Il direttore sportivo stava tornando a casa dopo la giornata di lavoro a Trigoria, ma come sia accaduto l’incidente ed il punto esatto dell’impatto restano ancora misteriosi. Nessuno avrebbe chiamato le forze dell’ordine e nessuno, quindi, sarebbe intervenuto sul posto per i rilievi nonostante le condizioni gravissime dell’ex Napoli. Da capire ancora se avesse indossato o meno la cintura di sicurezza. Dopo la chiamata ad un amico, De Sanctis si sarebbe recato a Villa Stuart dove, però, i medici avrebbero alzato le mani, optando per un ricovero immediato al Gemelli.