Il Corriere della Sera in edicola domani fa il punto sul mercato dell'Inter. Nell'anticipazione si specifica soprattutto il futuro di Mauro Icardi che continua a bloccare il mercato per sé e per i nerazzurri. È infatti l'attaccante argentino a non voler ascoltare alcuna proposta per il proprio futuro, vuole rimanere all'Inter ed è convinto di poter far cambiare idea a Conte. Al contrario Wanda Nara accetterebbe, anche subito, qualunque destinazione, compresa quella estera che porta a Madrid sponda Atletico.