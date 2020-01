C'è chi deve raggiungere le 88 miglia orarie per tornare indietro nel tempo. A chi, invece, basta il retro di un bar per tornare nella Roma della 1982. Infine, c'è a chi basta il mercato. E il calcio è così: un Ibrahimovic al Milan, un Destro al Genoa, un Ancelotti in Premier League e al posto del 2020 ci si ritrova nel 2010. Club in difficoltà cercano di aiutarsi con l'usato sicuro. Un usato che riporta direttamente a 10 anni fa.



NEL 2020 - Mattia Perin e Mattia Destro al Genoa, Zlatan Ibrahimovic al Milan, David Beckham di nuovo in Major League Soccer e Juan Roman Riquelme di nuovo al Boca Juniors. Il tempo va avanti per non cambiare mai. O meglio, il tempo va avanti e c'è chi prova a cambiare senza cambiare. Sì, perché nel 2010...



NEL 2010 - 10 anni fa Mattia Destro vestiva la maglia del Genoa per mezza stagione, con Perin che faceva la riserva di Eduardo e Scarpi; Ibrahimovic rifaceva grande il Milan e lo portava a vincere lo scudetto; Giulio Donati vestiva la maglia di un Lecce pronto a salvarsi; Gigi Buffon difendeva i pali della Juventus... Tutto come prima. Coi protagonisti che hanno 10 anni in più E i club che hanno nuovi obiettivi da raggiungere. E si affidano al passato. Per questo la classifica di CM di questa settimana è dedicata ai 10 colpi che riportano indietro nel tempo, a 10 anni fa.

'Grande Giove!' direbbe qualcuno...