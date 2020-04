. Ma, piuttosto, un appuntamento da cui deve uscire un comunicato congiunto che esprima l’acquisizione di strumenti ulteriori oltre al Sure (il fondo europeo per la cassa integrazione) o alla certificazione del grande impegno della BCE (un massiccio acquisto dei titoli di debito pubblico delle nazioni comunitarie) e allo stesso MES (fondo salvastati) sia pure modificato. Queste cose le sappiamo già e sappiamo che non bastano: ci vuole liquidità.. Nei 6 anni precedenti al Covid-19, la Spagna è cresciuta del 17%, il Portogallo del 12%, Cipro del 21%, l’Italia (che non richiese il MES) del 5%. Il caso Grecia fu diverso. Oggi il Paese, dopo i vari interventi adottati, paga interessi per il proprio debito inferiori a quelli italiani in rapporto al PIL. Certo, il programma di salvataggio fu varato in ritardo e prima che esistessero fondi salavastati tipo MES, però va anche ricordato che tutte le decisioni di intervento economico verso la Grecia furono prese dal maggio 2010 al 2018 dal Consiglio dei Ministri Europei, con la partecipazione dell’Italia. In particolare con la presenza dei Ministri dell’Economia dei vari governi di quel periodo: di centrodestra, centrosinistra e tecnici (Monti ). L’Italia non si oppose certo a quelle misure. L’esperienza greca non riguarda dunque il Mes (assai migliore e creato in seguito, proprio per essere immediatamente disponibile in casi di crisi) e invocarla, oggi, per denigrare proprio il MES è un falso storico.La proposta attuale configura un MES “Covid facility”, applicabile solo alla spesa sanitaria, per un ammontare del 2% lordo del Pil d’un Paese, e, soprattutto, con tassi migliori sul mercato, allineati al miglior rating (tripla A) più una commissione.. Ma sul MES si è scatenata una lotta politica all’insegna del motto: “Non passa lo straniero”, soprattutto da parte di chi quello strumento, giustamente, lo volle fin dal 2010.. I fattori essenziali per la ricerca del liquido nel cuore della crisi, sono infatti, due: rapidità e tassi bassi non esposti alla volatilità, cioè a possibili, repentini aumenti. Si tratta, quindi, di creare nuovi titoli di debito pubblico europeo per finanziare gli Stati, ma anche in questi casi si tratterebbe di corrispondere comunque restituzione di capitale e un interesse a chi li acquista.. E anche di un certo lasso di tempo, perché, in alcuni casi, richiederebbe modifiche giuridiche dei trattati, che avrebbero necessità del coinvolgimento di Parlamenti e Corti Costituzionali (vedi la Germania ).Per evitare queste difficoltà, la Spagna, riprendendo le indicazioni dell’economista italiano Guido Tabellini, rilancia l’idea di un “Debito perpetuo”, cioè di sovvenzioni senza scadenza di rimborso ovvero a fondo perduto per un valore di 1.500 miliardi. E qui partono le ipotesi: il “Debito” sarebbe finanziato, in parte col bilancio europeo, con una tassa ecologica sulle emissioni CO2 e con un’emissione sul mercato di titoli stragarantiti dal bilancio Europeo.. Se non sappiamo tagliare le spese improduttive, allestire una pubblica amministrazione che funzioni, far pagare le tasse in modo certo non solo ai dipendenti con stipendio, utilizzare tutti i fondi europei, non sperperare in mille rivoli le imposte pagate dai cittadini o, dopo due mesi, allestire esami incrociati tamponi-siero per la popolazione, la colpa non è dell’Europa.Alberto Alesina e Francesco Giavazzi rispondono sul Corriere della Sera: no, faremmo peggio. Semplicemente perché diventeremmo, col nostro debito pubblico e con l’inflazione galoppante della nuova/vecchia lira, un Paese inaffidabile, da cui gli investitori fuggirebbero. I nostri titoli di Stato perderebbero valore e i tassi salterebbero in alto portandoci dritti verso il default.