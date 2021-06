promosso dal professore da alcuni noti esponenti della società civile di chiara fede nerazzurra. Giornalisti, medici, imprenditori, volti dello spettacolo, che hanno deciso di scendere in campo e prestare il loro volto per promuovere un progetto che mira a creare un modello diverso e alternativo, certamente inedito nel panorama italiano, per quanto riguarda il calcio.Questa la nota diffusa dal presidente di Interspac srl Carlo Cottarelli: "Si apre oggi una fase molto importante dell’iniziativa che stiamo promuovendo.”, presentando il questionario on line per monitorare le adesioni al grande progetto di azionariato popolare per l’Inter. Il sondaggio è attivo al link https://bit.ly/SurveyAzionariatoPopolareCalcio_CS1."."Oggi possiamo annunciare i personaggi che hanno deciso di promuovere l’azionariato popolare della squadra che tifano, l’Inter, e che entreranno come soci non appena espletate le necessarie formalità". Questo l'elenco: