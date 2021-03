È bastato ventilare l'ipotesi di una fine stagione, con la fascia da capitano che resterebbe senza titolare, per scatenare i tifosi bianconeri sui social. In queste ore, infatti, sta spopolando l'hashtagcon il quale i supporter della Vecchia Signora chiedono alla dirigenza un gesto coraggioso e di rottura; per l'appunto la promozione del centrale olandese a leader dello spogliatoio della Juventus.