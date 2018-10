Da una posizione privilegiata, mi sono emozionatoE’ stato un bello e franco successosul piano del gioco, della organizzazione, del coraggio, ma, rispetto alle ultime partite, passato in vantaggio,. Un gol benedetto quello del Sassuolo perché i rossoneri hanno così superato un altro esame. Non sono caduti in paure e timori, che ne avevano condizionato i match di Napoli e di San Siro, avversaria l’Atalanta.Sul piano dei singoli, sottolineiamo, che viene troppo spesso giudicato per la qualità dei suoi cross, invece di evidenziare le sue doti difensive. E’ bravo e puntuale a chiudere le diagonali: fondamentale, spettacolare, esagerato, per esempio, il suo salvataggio su Di Francesco. E’ dotato di buona tecnica, non ricordo infatti un suo stop sbagliato anche in condizioni estreme. E’ un uomo spogliatoio, grande cuore rossonero, spesso di esempio ai compagni più giovani.. E' uno dei leader tecnici del gruppo milanista, insostituibile perché salta l’uomo, regala assist deliziosi, mette sempre la palla in porta, grazie alla sua classe, che gli permette conclusioni grondanti sempre cicuta., più concentrato sulle partite che lo attendono piuttosto che sui rumors riguardo al suo futuro. Questa mattina alle 10, in un lunedì libero per i giocatori, con il suo staff era già nell’ ufficio di Milanello per lavorare, per studiare, per approfondire. Io mi tengo stretto un allenatore così applicato, appassionato, preparato. Contro il Sassuolo non ha esitato a inserire Castillejo, in posizione centrale. Non ha sbagliato un cambio, leggendo bene il match, nonostante la situazione di emergenza della squadra.. Dopo l’amichevole vinta 4-0 sul Bayern Monaco, il 22 luglio a Shenzen, in Cina, il presidente rossonero, euforico, aveva dato ordine di sondare il terreno con Mendes per l’acquisizione di CR7, che si era detto disponibile a un contatto. Contatto che poi non è stato approfondito per la reale impossibilità di portare a termine una operazione da complessivi 500 milioni di euro. Mi ero ripromesso di non tornare più sulla proprietà cinese. Questa indiscrezione però conferma e infittisce l’alone di mistero sull’ineffabile Mr Li!