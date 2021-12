Il Milan si regala un Natale più sereno grazie alla bella vittoria ottenuta sul campo di un Empoli, che ha confermato quanto di buono fatto in questa prima parte di stagione. I rossoneri hanno accettato le difficoltà del momento, scendendo in campo con la sciabola e mettendo da parte il fioretto. La mentalità del gruppo è quella di una squadra che sa dove vuole arrivare e non si fa abbattere dalle critiche e dalla sfortuna per i tanti guai fisici. Con la clamorosa sconfitta interna del Napoli con lo Spezia arriva un primo bilancio alla chiusura del girone di andata: l’Inter è la favorita assoluta per lo scudetto, il Milan la rivale più credibile.



SENZA SOSTA - Con la mossa Kessie trequartista ha deciso la partita, un’intuizione vincente da grande allenatore. Stefano Pioli conosce il percorso fatto dai suoi ragazzi e non ha alcuna intenzione di fermarsi proprio nel momento più delicato. Abbracci e baci a fine partita ma una decisione svelata a fine partita davanti le telecamere: il Milan si allenerà anche nei giorni di festa, il 26 e il 27, via Zoom. Nessuno escluso. Perché c’è un grande sogno chiamato scudetto da cullare fino alla fine.